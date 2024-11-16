?バカサバイバー?こと青木真也（４１）が、グラップリング戦への意気込みもそこそこに、なぜかノアの拳王（３９）に突如の熱視線を送った。シンガポールの格闘技イベント「ＯＮＥＦｉｇｈｔＮｉｇｈｔ２６」（１２月７日、タイ・バンコク）で青木は、２０歳の柔術家コール・アバテ（米国）とグラップリング戦で対戦する。この試合を前に取材に応じ「他人が２４歳差で結婚したのをいじっていたら、２１歳下の相手との制裁マッ