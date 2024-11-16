銀幕のスターも通った「イノダコーヒ」のレトロな魅力「イノダコーヒ」は、昭和15年（1940）の創業以来京都で愛される喫茶店です。創業者の猪田七郎が10代の頃に輸入食品業者で働いていた際にコーヒーに魅了され、現在の本店にてコーヒー豆の卸売りをスタート。戦後、コーヒー豆がなかなか手に入らない時代に、「イノダコーヒ」は本物のコーヒーを出すことで一躍人気店になったのだとか。京都で人気の喫茶店としてその地位を築いた