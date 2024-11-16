齋藤彰俊引退インタビュー「記憶に残る３試合」３試合目（２試合目：三沢光晴が自分の技を受けた後に急逝 ２カ月後に受け取った手紙に誓った決意＞＞）11月17日に愛知・ドルフィンズアリーナ（愛知県体育館）で引退試合を行なう、プロレスリング・ノアの齋藤彰俊。引退試合を前に齋藤が振り返る、記憶に残る「三番勝負」の３試合目は、今年７月13日に日本武道館で行なわれた潮崎豪戦と、そこに至るまでのふたりの物語につい