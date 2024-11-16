〈“紀州のドン・ファン殺人公判”「キメて他の女とセックスすると思った」「私はお断りです」須藤早貴被告（28）の言い分…夫に頼まれ覚醒剤を購入〉から続く須藤早貴被告（28）は覚醒剤を使って元夫の野崎幸助氏（享年77）を殺害したのか――。和歌山地裁で行われている注目の裁判員裁判は、11月15日、大詰めとなる3回目の被告人質問を迎えた。【実際の画像】セクシー作品4本に出演し約38万のギャラを手にしたことも… 須藤早