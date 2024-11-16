近視を予防する教室環境を整備中国貴州省【新華社遵義11月16日】中国貴州省遵義市の小中学校でこのほど、昼寝もできる机と椅子や近視を予防・抑制する蛍光灯が新たに導入された。中国の東部地域と西部地域が協力して共に発展を目指すための「東西部協作」の一部で、2024年遵義市「明るい未来」近視予防教室建設プロジェクトの支援を受けて実現した。同市桐梓（とうし）県海校街道の文筆小学校の教室には、特徴的なデザインの