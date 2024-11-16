〈「日本は好きだが、警察は…」今もネパール人への厳しい視線が止まらない「東電OL殺人事件」“第2の被害者”たちの悲痛（1997年の事件）〉から続くなぜ彼女は惚れた男の男性器を切断し、殺害したのか…。今も語り継がれる「阿部定事件」（1936年）。事件当時の世間の反応や、犯人である阿部定さんが事件を起こすまでの人生を、ノンフィクション作家の八木澤高明氏の新刊『殺め家』（鉄人社）より一部抜粋してお届けする。（全2