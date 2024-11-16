俳優の柳俊太郎（※「柳」は木へんに夘）が16日、都内で行われた映画『他人は地獄だ』の公開記念舞台あいさつに登壇し、高校時代の悪夢のようなエピソードを明かした。本作はドラマ化もされた韓国発のウェブコミックを、舞台を日本に移して実写化。地方から恋人のメグミ（岡田結実）を頼って上京してきた青年ユウ（WATWING・八村倫太郎）が、シェアハウス「方舟」に入居し、方舟のリーダー的存在であるキリシマ（柳）らと出会