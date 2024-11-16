「アメリカの裏庭」とも呼ばれる南米ペルーで中国資本主導の巨大な港が開港しました。アメリカは軍事利用を警戒していて、覇権争いが激しくなっていきそうです。◇ペルーの首都リマ。APECの開催で、街では警備態勢が強化されています。市内を走る大型バン、よく見てみると。記者「『中国援助』と書かれていますね」中国はバイクやバスといった車両、110台など警備の物品をペルー政府に寄贈。そして、ペルー政府は習近平