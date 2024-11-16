斗山入りを決めたアービン。(C)Getty Images実力派助っ人がチャンスを求めてアジア球界にやってきた。現地時間11月15日にKBO（韓国プロ野球）リーグの斗山ベアーズは、アスレティックスやオリオールズでプレーしたコール・アービンと総額100万ドル（約1億5000万円＝契約金80万ドル、年俸20万ドル）の1年契約を締結したと発表した。 【関連記事】元阪神ロハスJr.を巡って日米韓で三つ巴の争奪戦!? 韓国メディアは“一流助っ人”