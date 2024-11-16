１１月１６日の京都３Ｒでスタート直後に落馬し、頭部および胸部の打撲と診断された川又賢治騎手＝栗東・フリー＝は、あす１７日に予定していた京都の１鞍も騎乗変更となった。この日の京都７Ｒのズバットマサムネは乗り替わり（浜中俊騎手）となっていた。騎手変更は以下の通り。＜京都＞４Ｒ（５）アースノイド西村淳也（５６キロ）