吉田豊騎手＝美浦・フリー＝は、病気のため土曜に続き１１月１７日に東京競馬場で騎乗予定だった全５鞍も乗り替わりとなった。１６日に病気のため、東京競馬場で騎乗予定の全９鞍が乗り替わりとなっていた。騎手変更は以下の通り。１Ｒ（１５）ショウナンラリー大野拓弥（５６キロ）４Ｒ（５）ノーブルアイガー石橋脩（５６キロ）１０Ｒ（５）エンヤラヴフェイス松岡正海（５４キロ）１１Ｒ（１５）エ