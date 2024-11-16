2024年10月5日（土）23：00よりテレ東系列ほかにて放送中のアニメ『BLEACH』のオフィシャルインタビューが到着！今回はシリーズ構成・平松正樹のインタビューをご紹介する。悪霊・虚と戦う死神となった高校生・黒崎一護と仲間たちの活躍を描いた『BLEACH』は、2001年から『週刊少年ジャンプ』にて15年間連載され、発行部数1億3000万部を超える久保帯人原作の大人気漫画。アニメ化や舞台化、劇場アニメ化などのメディアミックスも