レノファ山口FCは16日、MF佐藤謙介(35)の契約満了を発表した。佐藤は浦和レッズユース、中央大学を経て2011年に横浜FCでプロキャリアをスタート。2021年に山口へ移籍した。加入4年目の今シーズンは3人の副キャプテンのうちの1人を務め、J2リーグで22試合1得点を記録。天皇杯でも4試合プレーした。山口退団が決まった佐藤はクラブを通じてコメントしている。「契約満了によりレノファ山口FCを退団する事となりました。在籍した四年