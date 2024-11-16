日本ハムは１６日、北浦竜次投手（２４）、安西叶翔投手（２０）と育成選手契約を締結したと発表した。背番号は北浦が「１６３」、安西が「１５４」。また育成の加藤大和投手、浜田泰希内野手、藤田大清外野手が契約更改した。今季、開幕１軍入りを果たした北浦は４月に２勝を挙げたが、５月６日を最後に２軍に降格したままシーズン終了。１０月２８日に戦力外通告を受け、育成契約を打診されていた。この日、契約を結んだ鎌ケ