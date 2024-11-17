任期満了に伴う岐阜県知事選（来年１月９日告示、２６日投開票）で、共産党県委員会などで構成する市民団体は１６日、新人で産業カウンセラーの和田玲子氏（６４）を擁立すると発表した。無所属で出馬し、同党が推薦する。知事選を巡っては、元内閣府官房審議官の江崎禎英氏（５９）が立候補を表明。現在５期目の古田肇知事（７７）は不出馬を表明している。