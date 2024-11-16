演歌歌手・小林幸子（７０）が１６日、ブログを更新。結婚１４年目に突入したことを報告した。小林は２０１１年１１月１５日、再生医療治療研究などを行う「ＴＥＳホールディングス」社長の林明男氏（４９）＝当時＝と結婚した。０５年１１月１５日に女優・倍賞千恵子との食事会で林氏と出会い、２週間後に「（あなたの人生を）背負わせてください」とプロポーズされた。６年後の出会い記念日に入籍。小林は初婚だった。ブロ