忍者の体験型イベントで行われた「全日本忍者手裏剣打選手権大会」の予選＝16日午後、三重県伊賀市忍者の里として知られる三重県伊賀市の上野公園で16日、忍者の文化を広める体験型イベントが開催された。衣装貸し出しのほか、手裏剣投げをスポーツとして普及させようと「全日本忍者手裏剣打選手権大会」の予選も開かれ、県内外からの参加者が来年1月に滋賀県甲賀市で開かれる本選を目指した。大会は、五重の円が描かれた的に