◆男子プロゴルフツアーダンロップフェニックス第３日（１６日、宮崎・フェニックスＣＣ＝７０４２ヤード、パー７１）４打差２位で出た２０１４年大会覇者の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は４バーディー、１ボギーの６８で回り通算１３アンダーとし、トップと７打差の３位に後退した。「（トップの）マックスが伸ばしていたので、早めに何かいいきっかけをつかんで５打差ぐらいまで詰められればなと思っていたけど、なかなか思うよ