◆大相撲九州場所７日目（１６日、福岡国際センター）東前頭１１枚目・玉鷲（片男波）が、快勝劇で４０歳の誕生日に自ら花を添えた。同９枚目・翠富士（伊勢ケ浜）が立ち合いから左に動いてきたが、冷静に対処。強烈な右のど輪からの押し倒しで、相手を背中からたたきつけた。４勝３敗と白星も先行させ、「本当に良かったですね。自分へのいいお祝いですね」と笑顔を浮かべた。誕生日の節目を迎え、館内のファンから大きな歓声