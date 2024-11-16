XJAPANのYOSHIKI（年齢非公表）が16日、自身のX（旧ツイッター）を更新。首の手術から1カ月が経過し、順調に回復していることを報告した。YOSHIKIは「首の手術後１ケ月がすぎた。もう飲んでいいって医師に言われた！」と報告。YOSHIKIはかねて首の痛みに悩まされており、2017年以来7年ぶり3度目となる手術を受けた。10月9日に自身のSNSで手術成功を報告していた。この投稿には「良かったぁ乾杯」「祝い酒ですね」「YOS