（リマ中央社）南米ペルーの首都リマで現地時間15日、アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議が始まった。総統特使として出席する林信義（りんしんぎ）総統府資政（顧問）は同日午前、各国首脳と来賓の非公式対話に臨み、バイデン米大統領と面談した。外交部（外務省）によれば、林氏は台米関係の促進に貢献したとしてバイデン氏に感謝を伝えた他、近い将来の台湾訪問を要請したという。林氏が総統特使としてAPEC首脳会議に出席