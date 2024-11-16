2024明治安田J1リーグ第29節延期分が16日に行われ、ジュビロ磐田と横浜F・マリノスが対戦した。降格圏の18位に沈む磐田は、17位柏レイソルと勝ち点差「5」。勝てば残留への望みがつながるが、負けると崖っぷちに立たされる必勝の一戦となった。試合の均衡が破れたのは5分、磐田が先制に成功する。自陣で相手のボールロストを回収してカウンターを展開。松原后、ジャーメイン良、渡邉りょうと素早くパスをつなぎ、最後はボッ