【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「（プリ機までの）ストロークのふたりの会話が聞きたい！」（田中樹） 田中樹（SixTONES）が、11月17日放送の日本テレビ『超無敵クラス』にスペシャルゲストとして出演する。 この日は、放送150回記念スペシャル。2週にわたってMCのかまいたちと指原莉乃が人気企画のロケに参加。田中樹も人気企画「はじめての2ショットプリ」に緊急参戦する。 ■「初めての2ショットプリ」第