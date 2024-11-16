「前日に決めたこととはいえ、この天気でまる1日、領事館を閉鎖するのは“さぼり”以外の何物でもないでしょう」と語るのは、米準州・グアム島のコーディネーターだ。11月9日、マーシャル諸島で発生した台風24号「マンニイ」は、11月13日、グアム島近くを通過した。進路によっては直撃する可能性があったグアム政府は、13日の午前0時から警戒レベルを引き上げ、“外出禁止令”を出した。グアムにある在ハガッニャ日本国総領事館