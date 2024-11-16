奈良小1女児誘拐殺人事件、死刑囚は最後まで謝罪なし 共同通信

奈良小1女児誘拐殺人事件、死刑囚は最後まで謝罪なし

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 奈良小1女児誘拐殺人事件が16日で事件から20年を前にした
  • 死刑囚は最後まで遺族に対する明確な謝罪の言葉を口にせず
  • 刑は2013年に執行されたが、遺族は「戻ってくるわけではない」と語った
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 見覚えある…大学生娘の51歳彼氏
  2. 2. 契約違反 アイドル3人が一斉脱退
  3. 3. さんま 松本巡る面談の内容告白
  4. 4. 性暴行受けた園児 泣き叫び採血
  5. 5. 火葬中「ありえぬもの」飛び出す
  6. 6. 兵庫県知事選にデヴィ夫人が降臨
  7. 7. 彼女は潔白 紗理奈お相手が激白
  8. 8. 何様だよ 華丸の発言に厳しい声
  9. 9. TBS野球中継 選手の名にSNS騒然
  10. 10. 「カマトト」デヴィが実名で暴露
  1. 11. 兵庫知事選「期日前」が過去最高
  2. 12. ベストヒット コラボに酷評の嵐
  3. 13. 太鳳の夫と親戚だった有名俳優
  4. 14. ダル 朗希移籍めぐる投稿に警鐘
  5. 15. 鈴木奈々「噂のカレ」とのその後
  6. 16. 父急死 変わり果てた実家で絶叫
  7. 17. 不倫に私見 武井壮に賛同が続出
  8. 18. 地震速報（21:22）
  9. 19. あおり運転 ヤンチャ2人が味方に
  10. 20. 結成1年目で紅白内定「誰それ」
  1. 1. 性暴行受けた園児 泣き叫び採血
  2. 2. 火葬中「ありえぬもの」飛び出す
  3. 3. 兵庫県知事選にデヴィ夫人が降臨
  4. 4. 地震速報（21:22）
  5. 5. 「地面師」71歳逮捕 1億円詐取か
  6. 6. 車が燃え中から身元不明の遺体
  7. 7. 園児13人の上履き盗難 犯人映る
  8. 8. ペット遺体100匹…葬儀社が投棄
  9. 9. 小1殺害で死刑 最後まで謝罪なし
  10. 10. 斎藤氏 ロッキー出し最後の訴え
  1. 11. 退職代行が言われた衝撃の暴言
  2. 12. Z李 女児に開錠させ侵入したか
  3. 13. 悪印象 石破氏のネクタイに懸念
  4. 14. ドンファンマネー 何に使った?
  5. 15. 東京・町田で高齢女性死亡＝警視庁
  6. 16. 離婚後 毒妻にすべてを奪われる
  7. 17. 高知で7歳男児がはねられて重体
  8. 18. 小泉みゆきの行動に「女王様」
  9. 19. 町田の住宅で女性が重体…事件か
  10. 20. 交際相手を刺そうと? 14歳を逮捕
  1. 1. 兵庫知事選「期日前」が過去最高
  2. 2. 父急死 変わり果てた実家で絶叫
  3. 3. 玉木氏 職場に不倫相手呼んだか
  4. 4. 人気店で虫混入 被害の声相次ぐ
  5. 5. 元保育士謝罪も「反省の色ない」
  6. 6. 石破首相とトランプ氏の面会見送り　就
  7. 7. ＜円高危機＞リーマン同等の危機感で臨
  8. 8. 石破首相が一句「茂る秋」　奈良の柿レ
  9. 9. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰
  10. 10. 都知事選は猪瀬直樹氏が当選確実
  1. 11. 「国保料」100万人は損している?
  2. 12. 自民 個人献金の税の優遇拡大へ
  3. 13. 都知事選候補のSF作家に大賞　SNS活用
  4. 14. 野党には「遊んでいい空気」持論
  5. 15. 岩屋大臣 ゼレンスキー大統領と会談 「…
  6. 16. 鳩山氏の存在は"国辱"級だ
  7. 17. 石原都知事はもはや"人間失格"
  8. 18. マスコミから急に名前が消えた人
  9. 19. 公明党のせいで安倍政権は憲法改正でき…
  10. 20. 橋下徹氏が受けた「売国奴」批判
  1. 1. 露の有名バレエダンサーが死去
  2. 2. 破滅の危機? 地球外文明が介入か
  3. 3. ポンペイ遺体 DNA分析で想定覆る
  4. 4. 韓国1美しい女優 お忍び旅行反響
  5. 5. 危機一髪 犬に襲われたヒョウ
  6. 6. 中国 日本人短期滞在ビザ免除か
  7. 7. シャチが負傷もショー続行 物議
  8. 8. ロシア「おとり無人機」混ぜ攻勢
  9. 9. 米の次期国防長官に性的暴行疑惑
  10. 10. 南太平洋に「世界最大のサンゴ」
  1. 11. 巨大サンゴ発見 宇宙から見える
  2. 12. 独 プーチン氏に露軍撤退求める
  3. 13. パク・シネの愛らしい悪魔に恋に落ちる…
  4. 14. 犬は小型犬の方が賢い 新研究
  5. 15. イランの核兵器研究施設を破壊か
  6. 16. 習氏 石破首相とペルーで会談
  7. 17. 中国・江蘇省の専門学校で何者かが学生
  8. 18. 韓アイドルの来日反対 2万人超え
  9. 19. 露兵死者数は7.8万人超 BBC調査
  10. 20. 「大人はブランコで遊ばないほうがいい
  1. 1. 全国初 熊本が交通系ICから離脱
  2. 2. HIKAKINら所属 UUUM上場廃止へ
  3. 3. 生保会社員の情報漏洩 42万件超
  4. 4. コーラ禁止 母に絶望し笑顔消滅
  5. 5. 伝説のバイク「メグロ」が復活へ
  6. 6. 虫が大量発生した部屋に住む少女
  7. 7. 「資さんうどん」初の関東進出へ
  8. 8. 小児白血病の治療方法を確立
  9. 9. 年収600万 年金見込み額に唖然
  10. 10. 退職金課税 見直し議論が再始動
  1. 11. 激安&激アツ IKEAの100円朝食
  2. 12. 大量閉店いきステ 収益改善の訳
  3. 13. iPhoneがペットボトルに…頭混乱
  4. 14. ニトリ会長「実は発達障害です」
  5. 15. 元ワタミ会長「鰻の成瀬」を称賛
  6. 16. メルカリ返品詐欺 話題の解決法
  7. 17. 学生街で｢700円台の油そば｣が生んだ勢
  8. 18. １５日＝シンガポ&#12540;ル・日経平均…
  9. 19. ミナトＨＤはＳ高、第２四半期営業益４
  10. 20. 4人家族で食費月1万6000円が炎上
  1. 1. 「iPhone SE4」来年3月発売か
  2. 2. 発明 PS5の熱でピザをアツアツに
  3. 3. Facebookが「ヌード写真が多すぎる」「…
  4. 4. 最高傑作を超えた - タイガーの高級炊…
  5. 5. 郵便局初 ポイント制度を開始へ
  6. 6. 【連載エッセイ】映画監督・武 正晴の…
  7. 7. ジャストシステム 福良社長が語る！ATO
  8. 8. 新製品ニュース : EIZO　ColorEdge CS2…
  9. 9. 【レポート】街で女子中学生が開発した…
  10. 10. マスクが年賀ノベルティに変身！　お正
  1. 11. 高輝度ランタン＆大容量バッテリーを手…
  2. 12. NTTドコモ、データ移行アプリ「ドコモ…
  3. 13. ビッグセール「Amazonブラックフライデ…
  4. 14. 「おうちで使う散髪ケープ」なら後片付…
  5. 15. 【気になるトレンド用語】記事バックナ
  6. 16. 中国でヘロイン中毒の象が保護される
  7. 17. 携帯ウェブ開発10の鉄則×3つの落とし…
  8. 18. 日本橋のメイドカフェで痛い目にあった
  9. 19. 動画を投稿すると日産の「ルークス」が
  10. 20. ホリエモン生で事業仕分けを斬る
  1. 1. TBS野球中継 選手の名にSNS騒然
  2. 2. ダル 朗希移籍めぐる投稿に警鐘
  3. 3. FA決定? SB選手投稿に意味深反応
  4. 4. ヤクルト突然退団…Xで近影投稿
  5. 5. Z李逮捕 RIZIN・CEOが危機感露わ
  6. 6. タイソン敗戦に「ゴミ」王者落胆
  7. 7. 菊池雄星 MLB6球団での争奪戦に?
  8. 8. WBSC 侍JがOPラウンド無敗3連勝
  9. 9. アギーレ氏流血 スタンドから缶
  10. 10. セクハラ告発 なでしこ2部が声明
  1. 11. 大谷 五輪出場が困難な3つの理由
  2. 12. 下部行き 河村勇輝の「課題」
  3. 13. 侍J勝利「超アウェー」に動じず
  4. 14. タイソンの相手 終了前にお辞儀
  5. 15. 巨人がFA3人取り?「乱獲」再来か
  6. 16. DeNA発表 戦力外の左腕2人を獲得
  7. 17. 侍Jに敗北 韓国掲示板が大荒れ
  8. 18. 世界一イケてる「ド軍妻」に注目
  9. 19. 谷口彰悟 手術で長期離脱へ
  10. 20. アルテタがペップやクロップらに劣る点…
  1. 1. 契約違反 アイドル3人が一斉脱退
  2. 2. さんま 松本巡る面談の内容告白
  3. 3. 彼女は潔白 紗理奈お相手が激白
  4. 4. 何様だよ 華丸の発言に厳しい声
  5. 5. 「カマトト」デヴィが実名で暴露
  6. 6. ベストヒット コラボに酷評の嵐
  7. 7. 鈴木奈々「噂のカレ」とのその後
  8. 8. 太鳳の夫と親戚だった有名俳優
  9. 9. 不倫に私見 武井壮に賛同が続出
  10. 10. 結成1年目で紅白内定「誰それ」
  1. 11. 森高千里の「寝姿」スタジオ騒然
  2. 12. 「嫌いな芸人で有名」東野が告白
  3. 13. 松浦亜弥 歌唱する姿が流れ反響
  4. 14. 娘は5歳 紅蘭の子連れ飲酒が物議
  5. 15. 市村優汰に呆れ声 母は夜遊びも
  6. 16. 松本「俺は間違ってない」姿勢か
  7. 17. 「菅田将暉の弟」紅白報道が物議
  8. 18. 今後SMAPの共演続く? 期待高まる
  9. 19. 菊川怜 離婚報道は作戦勝ち?
  10. 20. 東野 ネットニュースに降臨宣言
  1. 1. 岡江さん娘 母の死に複雑な思い
  2. 2. 妊娠7週目と報告 身に覚えない夫
  3. 3. 若見え「アカ抜けショートヘア」
  4. 4. 受付に回される女性 残酷な真実
  5. 5. 略奪婚 慰謝料のせいで生活一変
  6. 6. 掃除機は週に何回? ママ達の声
  7. 7. 61歳実母の恋が「本当にイタい」
  8. 8. 今冬に活躍?「中わたアウター」
  9. 9. 実はわざと…空っぽのご祝儀袋
  10. 10. めんどくさいと感じる女性の行動
  1. 11. チ・チャンウクが衝撃の変身！闇に生き…
  2. 12. 見逃せない ユニクロの注目作
  3. 13. 人気「着痩せブラ」秋の新色2色
  4. 14. 浮気中と断言できる「証拠」3つ
  5. 15. 駅ホームで「おでん」今年も開催
  6. 16. 衣替えに便利 3COINSアイテム
  7. 17. 「秘密をバラすね?」夫に復讐
  8. 18. 女性に聞いた！　お泊まりデートのとき…
  9. 19. 「ダメ夫」になる男性の特徴
  10. 20. ランキング上位 GUアウター4選
x