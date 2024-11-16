富山県内の多くの車が走る道路で、突然走行中の車の窓から、大量のゴミをポイ捨てする瞬間がカメラに捉えられた。ゴミは地面に落ちるとバラバラになり、2車線をまたいで散乱。撮影者は事故につながる危険もあったとして怒りをあらわにしている。まさかの走行中に…“大量”ポイ捨て富山・射水市で4日午前11時頃に撮影されたのは、前を走る車が窓からポイ捨てというにはあまりにも大きなゴミを捨てる瞬間だ。当初、1台の黒い車が撮