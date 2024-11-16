格闘技イベント「ＲＩＺＩＮＬＡＮＤＭＡＲＫ１０」（１７日、愛知・ポートメッセなごや）の前日計量が名古屋市内で行われ、全出場選手が無事にパスした。メインで摩嶋一整（３３）と対戦する前ＲＩＺＩＮフェザー級王者のヴガール・ケラモフ（３２＝アゼルバイジャン）は６５・９５キロでクリアした。ケラモフは昨年１１月のアゼルバイジャン大会前日の公開計量でフーリガン行為（暴力的な行為）を行ったとして逮捕され戦線