フジテレビ元アナウンサーの渡邊渚さんが15日、自身のインスタグラムを更新。現在の心境を明かした。 【写真】メッチャ楽しそうな表情笑顔でポーズを決める渡邊渚さん 「今週のオフショット」として、笑顔でポーズを決める写真を掲載。「やりたい仕事がたくさんできて、毎日とっても充実してます！一年半エネルギーを溜め込んでいたので、多少てんやわんやしていても、その忙しさが嬉しかったり」