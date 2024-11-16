今年8月に死去した俳優の下村青（しもむら・あお）さん(享年60)の公式X(旧ツイッター)が16日に更新され、来年1月のお別れの会を開催することを報告した。公式Xに「下村青を応援してくださった皆様へ」と題した文書が投稿され、「まずは、この度、自由劇場で上演されておりました『ユタと不思議な仲間たち』が無事に千穐楽を迎えましたこと、心よりお祝い申し上げます。既にお知らせしております通り、下村青（本名：下村尊則）