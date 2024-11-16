元ギャルママモデルの日菜あこが16日に自身のアメブロを更新。40歳になり高校生の娘と始めた習い事についてつづった。【映像】辻希美、長女によるメイクで大変身この日、日菜は40歳になってから習い事を始めたと報告。「何を習い始めたからと言うと…ピラティス」と明かし「全く運動しない私だったから筋肉がなくなって困ってた時にたまたま体験に行って入会しました」と習い事を始めた経緯を説明した。続けて、高校1年生の