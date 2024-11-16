１４日のテレビ朝日「アメトーーク！」では、東野幸治の持ち込み企画「アメトーーク！にハマってない芸人」が放送され、ダイノジ大地洋輔、トータルテンボス大村朋宏、バイク川崎バイク、インパルス堤下敦が出演した。東野はダイノジに関しては、当初出演指名したのは「相方の大谷（ノブ彦）さんのはず」と説明。「大谷が別の仕事やって、ウソつくんですよ！『アメトーーク！』に行ってみんなにけちょんけちょんに言われるのが