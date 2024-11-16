＜大相撲十一月場所＞◇七日目◇16日◇福岡・福岡国際センター【映像】これほどの立ち合いはあまり見たことない…実際の様子十両の取組で4度も立ち合いが合わず館内は異様な雰囲気に包まれた。コメント欄には「おい！激おこだぞ！」「これはヤバい」といった厳しい声が届き、3回目の立ち合い不成立の際にはなぜか客席から拍手が起きる異質な光景も見られた。十両二枚目・輝（高田川）と十両二枚目・伯桜鵬（伊勢ヶ濱）の1度目