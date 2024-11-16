将棋の藤井聡太七冠に佐々木勇気八段が挑む、竜王戦七番勝負の第4局が大阪・茨木市で指され、佐々木八段が勝利して、シリーズの成績を五分に戻しました。藤井七冠の2勝1敗で迎えた竜王戦の第4局は15日、対局がスタートし、序盤に角を交換した後、互いに王将を最初の位置に置いたまま指し手を進める「居玉」の戦いが続きました。午後6時すぎ、藤井七冠が62手目を紙に書いて封をする「封じ手」をし、16日午前、封筒が開けられ