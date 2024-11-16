ユヴェントスは冬の移籍市場で最終ラインの選手の補強に動きたいと考えているようだ。伊『La Gazzetta dello Sport』が報じている。現在、セリエA12試合を終えて6勝6分けで6位のユヴェントス。リーグでは唯一まだ負けていないクラブであり、首位ナポリとの勝ち点差も2と悪くないスタートを切っている。ここまではセリエA最小失点を誇るユヴェントスだが、最終ラインに怪我人が相次いでいる。10月にはブラジル代表DFグレイソン・ブ