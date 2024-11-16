今永が熱唱のステージを振り返った(C)Getty Imagesカブスの今永昇太が現地時間11月15日（日本時間16日）、ネバダ州ラスベガスで開催の「オールMLBチーム・ショー」のイベント会場で、米専門テレビ局『MLB Network』のインタビューに登場した。【動画】ノリノリで「GO CUBS GO〜」 今永昇太の熱唱シーン冒頭から、カブスの応援歌である「GO CUBS GO」を熱唱したことについて触れられると、「もっと練習して、いつ歌ってもいいよ