宝塚歌劇団月組新トップスター鳳月杏の本拠地お披露目公演「ゴールデン・リバティ／ＰＨＯＥＮＩＸＲＩＳＩＮＧ」が１６日、兵庫・宝塚大劇場で初日を迎えた。「ゴールデン・−」では１９世紀後半のアメリカを舞台に、元列車強盗団の生き残り、ジェシーを演じた鳳月。１７２センチの長身超絶スタイルで、包容力と野性味ある男を演じ上げた。芝居、歌、ダンスの三拍子そろった男役で、ショーでもその魅力を余すところなく発揮