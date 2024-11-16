17日に開催される大分国際車いすマラソンを前に、大分市で開会式が行われ、選手が活躍を誓いました。 今年の大分国際車いすマラソンには国内外から223人がエントリーしています。 16日は大分市で開会式が開かれ、パリパラリンピックで銀メダルを獲得した金華選手や去年、初出場初優勝を果たした女子のカテリーヌ・デブルナー選手らが参加しました。 式ではハーフマラソンに大会最年少で挑戦する由布市