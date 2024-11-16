【モデルプレス＝2024/11/16】15日放送の日本テレビ系「バズリズム02」（毎週金曜24時59分〜※この日は25時39分〜）に、三代目 J SOUL BROTHERSが出演。今市隆二がステージでの失敗を暴露される場面があった。【写真】三代目JSB、肉体美際立つショット◆三代目JSB、番組中に反省した演出とはこれまでの三代目 J SOUL BROTHERSのライブ演出を回顧し、ステージをバイクで走り回ったり、空を飛んだりと様々な演出が紹介されたこの日