喜多川歌麿、葛飾北斎、歌川広重など、江戸時代に活躍した５人の浮世絵師の作品を集めた高松市美術館の特別展「五大浮世絵師展」の入場者が、16日に１万人を突破しました。 １万人目の入場者になったのは倉敷市の西山友博さんと佃侑夏さんです。記念品として特別展の図録やポストカードなどが贈られました。西山さんは「そんな美術に詳しいほうじゃないんですけど、１万人というのはうれしいです」と話していました。 東