16日の京都12R・3歳上2勝クラス（芝2000メートル）は武豊が騎乗したナムラフッカー（牡3＝村山）が制した。道中は後方に構え、直線は外に持ち出して鋭伸。2着馬とのハナ差の大接戦をモノにした。JRAで今年80勝目を挙げた武豊は、「今日はテンションが高くてゲートも悪かったけど、いいタイミングで直線に行けた。いったん首ぐらい出た後に、そわっとして。それでも何とか」と話した。