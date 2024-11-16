「みんなー！ レオちゃんが特別に小さな前歯見せてくれるって！！」そんなコメントとともに愛猫の写真を投稿したのは、X（旧Twitter）ユーザーのチンチラ帝国（@12chinchillas）さん。そこには、チンチラの男の子「レオナルド」くん（取材時、5歳）をとらえた2枚の写真が添えられています。【写真】『シャー』と口を開ける猫さん…小さな前歯がかわいすぎる！ 1枚目には、カメラをじっと見つめる顔のアップ。2枚目は、あーんと大き