ザスパ群馬は16日、MF和田昌士(27)との契約満了を発表した。和田は横浜F・マリノスの下部組織育ち。ジュニアユース、ユースと昇格すると、トップチームにも昇格した。その後、レノファ山口FC、ブラウブリッツ秋田への期限付き移籍を経験。SC相模原へと移籍すると、いわてグルージャ盛岡でもプレー。今シーズンから群馬に加入した。群馬では明治安田J2リーグで27試合に出場もゴールはなし。チームは最下位でJ3へと降格した。和田は