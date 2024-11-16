前半終了間際、そして後半の立ち上がりの失点が「重くのしかかってきた」と磐田の横内昭展監督は悔しさを滲ませる。11月16日に開催された延期分のJ１第29節で、磐田はホームで横浜と対戦。開始５分にジョルディ・クルークスのゴールで先制に成功。だが45＋４分に失点。１−１で迎えた後半のスタートからわずか２分で逆転弾を許す。その後も２失点し、一時は３点差をつけられたが、終盤にジャーメイン良の２得点で１点差に詰