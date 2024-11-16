サッカーJ1リーグは、荒天で延期となっていた第29節の残り1試合を11月16日に行い、18位ジュビロ磐田はホームで、12位横浜F・マリノスと対戦。磐田は前節に続いて先制したものの、その後4失点。FWジャーメイン良の2ゴールで迫ったものの、3-4で敗れました。次節にも4度目のJ2降格が決まるという非常に厳しい状況に追い込まれました。 前節、壮絶な打ち合いの末、G大阪に敗れた磐田は、J1残留圏17位