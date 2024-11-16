女優の川島海荷（30）が16日、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。川島は「食べることが大好きすぎるので、食べ物の写真多めのインスタです」とつづり、この日はアイスクリームを堪能するオフショットを4枚アップした。この投稿に「食べてるときの笑顔も極上に可愛いですね」「可愛い笑顔に癒されます」「美味しそう〜」などのコメントが寄せられた。