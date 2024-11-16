7人組グループ・WEST.の重岡大毅、中間淳太が16日、TBS前の赤坂サカス広場で行われたTBS系バラエティー番組『ひらめけ！うんぴょこちゃんねる』（毎週月曜深夜0：58）のイベント『うんぴょこ学園祭』で、巨大バルーンに空気を入れる『うんぴょこ注入式』を開催した。【写真】ジャニーズWEST“8月誕生日トリオ”を祝福！いちごたっぷりバースデーケーキ同番組は「小学生を本気で笑わせよう！」をテーマに、視聴者のアイデアを