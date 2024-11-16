三笠宮妃百合子さまの逝去から一夜明け、天皇皇后両陛下や上皇ご夫妻が、百合子さまにお別れの挨拶をされました。16日午後3時半頃、天皇皇后両陛下は赤坂御用地の三笠宮邸を訪問されました。皇室の慣例で、両陛下は一連の葬儀の儀式に参列せず、弔問を終え親族らに声をかけ、宮邸を後にされました。続いて、上皇ご夫妻も到着されました。10月に転倒して骨折し、手術を受けた美智子さまは、杖を手に、上皇さまが差し伸べられた手を