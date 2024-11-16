宝塚歌劇団の月組新トップ鳳月杏、新トップ娘役天紫珠李が16日、兵庫・宝塚大劇場で、本拠地お披露目となる「ミュージカル・クエスト『ゴールデン・リバティ』」「Takarazuka Spectacular『PHOENIX RISING（フェニックス・ライジング）』−IN THE MOONLIGHT−」の初日を迎えた。入団19年目、色香漂う立ち姿は“男役の教科書”とも評される鳳月。大野拓史氏が作・演出の芝居では「西部劇」に臨んだ。舞台は19世紀後半のアメリカ。鳳