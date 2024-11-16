◆大相撲九州場所７日目（１６日、福岡国際センター）西十両５枚目・友風（中村）が東同３枚目・白熊（二所ノ関）に押し出しで敗れて４勝３敗となった。立ち合いから距離を置いて中に入れないようにしたが、詰めの場面でまともに引いてしまった。「まとも？そうですね。いいところがまったくなかった。それだけです」。西の支度部屋。大粒の汗を額に浮かべながら吐きだした。６日目、剣翔（追手風）に敗れた一番の敗因は「