十島村の諏訪之瀬島で午前11時半まえから続いていた連続噴火は午後1時44分に停止しました。 諏訪之瀬島の噴火警戒レベルは2の火口周辺規制が継続しており、気象庁は火口からおおむね1.5キロの範囲で、噴火に伴う弾道を描いて飛ぶ大きな噴石に警戒を呼びかけています。 ・ ・ ・